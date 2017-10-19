Реформа в дії: облгази почали перші виплати за користування держмережами

Облгази уклали з Міністерством енергетики та вугільної промисловості договори оренди державних газорозподільних мереж (ГРМ) і вже здійснили перші виплати за користування цими активами. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"Міненерговугілля порадувало результатами своєї роботи. На сьогодні укладено фактично з усіма підприємствами, експлуатуючими газорозподільні мережі, відповідні угоди. Пішли перші виплати за користування трубою, яка належить державі", - написав він.

Також Кістіон додав, що Фонд державного майна завершив інвентаризацію ГРС.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про ринок природного газу", який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був прийнятий в 2016 році, і вступив в силу з 1 жовтня минулого року.

Згідно з цим документом, ГРС мали бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися на умовах договорів відповідального ведення. Наголошується, що ці договори були введені постановою Кабміну №770 від 20 серпня 2012 року, яке вже скасовано.

За інформацією народних депутатів, які виступили ініціаторами прийняття законопроекту про перехід до оренди ГРС та встановлення плати за оренду, можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати складуть понад 700 мільйонів гривень.

21 лютого цього року Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРС і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна Міненерговугілля виконати інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.

12 липня уряд підтримав і направив у Верховну Раду проект закону, який знімає заборону на концесію і оренду газорозподільних систем (ГРС) або їх складових, власником яких є держава.