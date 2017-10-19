Держгеонадр видала "Укргазвидобування" 9 спецдозволів на видобуток газу

Державна служба геології та надр видала найбільшій газовидобувній компанії "Укргазвидобування" 9 спецдозволів для проведення розвідки і видобутку природного газу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови служби Олег Кирилюк.

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"Ми видали "Укргазвидобування" 9 спецдозволів на користування надрами. З яких чотири - на нові ділянки надр (Розумовско-Мажаровская, Мерченковская, Тархановская, Максимець-Бистрицька площі), два - на подовження терміну дії попередніх спецдозволів (Буцивская площа, Степове), два бланка на внесення змін (Куличихинское і Косівське родовища) і один - на видобуток вуглеводнів (Добрянське родовище)", - написав він.

За словами Кирилюка, Держгеонадр докладає всіх зусиль для своєчасного продовження та надання спецдозволів для "Укргазвидобування".

Таке рішення привітав голова компанії Олег Прохоренко.

"Укргазвидобування" вітає розпочатий більше місяця тому процес відновлення співпраці з Держгеонадр - органом виконавчої влади, роль якого полягає у забезпеченні енергетичної незалежності України важко переоцінити", - написав Прохоренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, додавши, що це ще не перемога, а швидше - відновлення нормального робочого процесу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в держкомпанії "Укргазвидобування" заявили, що бездіяльність Держгеонадр щодо продовження для "Укргазвидобування" спеціальних дозволів на видобуток газу може призвести до скорочення річного видобутку компанією на 3 мільярди кубометрів, а також втрат 28 мільярдів гривень бюджетних коштів.

"Укргазвидобування" також звернулася в Окружний адміністративний суд Києва на дії Держгеонадр щодо продовження спецдозволів. Після цього, на початку вересня компанія отримала від держоргану спецдозволу на видобування газу на трьох родовищах.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.