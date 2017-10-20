У ЄС немає одностайності щодо переговорів з Росією про "Північний потік-2" – Юнкер

У ЄС немає одностайності про надання Єврокомісії мандату на проведення переговорів з Росією щодо проекту газогону «Північний потік-2».

Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 19 жовтня, виступаючи по завершенні першого дня саміту ЄС у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

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«Одностайної згоди між країнами ЄС щодо мандату на ведення переговорів Європейської комісії з Росією немає. Я ознайомив лідерів 28 держав-членів із позицією Єврокомісії. Її підтримали багато країн. Але чимало держав також вважають, що немає потреби надавати євроустанові цей мандат. В усякому разі, ми вирішили, що Європейська рада повинна далі над цим питанням працювати», – зазначив Юнкер.

Довідка УНІАН.Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючої першою ниткою «Північного потоку».

Завершити будівництво труби «Газпром» планує до кінця 2019 року. Вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. «Газпром» єдиний акціонер компанії Nord Stream 2 AG, яка будує трубопровід. У фінансуванні проекту беруть участь Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall, які зобов'язалися надати до 4,75 млрд євро на реалізацію проекту у вигляді довгострокових кредитів, або приблизно по 950 млн євро кожна.