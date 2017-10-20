Ціни на нафту повернулися до зростання після падіння напередодні

Світові ціни на нафту підвищуються в п'ятницю вранці в рамках корекції після зниження в ході торгів четверга, яке було викликано геополітичними ризиками через конфлікт в Іраку, повідомляє Прайм.

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Станом на 08:23 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,24%, до 57,37 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,33%, до 51,46 долара за барель. В ході торгів четверга вартість нафти падає приблизно на 1,2-1,5%.

В нафтовидобувному Іракському Курдистані 25 вересня пройшов "референдум" про незалежність. За даними вищої комісії з виборів та "референдуму" Курдистану, за "незалежність" проголосували 92,7% виборців. Влада Іраку оголосила референдум нелегітимним та підкреслили, що не буде проводити переговори з регіональним урядом автономії за результатами голосування.

Здешевлення сировини в ході торгів попереднього дня було спричинене побоюваннями, пов'язаними з конфліктом між владою Іраку та Курдистану. Раніше міністерство нафти Іраку заснувало спеціальний комітет з нафтовидобутку в Кіркуку, який оцінить нинішній стан галузі в провінції та надасть рекомендації з її якнайшвидшого розвитку.

Це сталося після того, як Багдад повернув під свій контроль родовища в спірній з курдською автономією провінції Кіркук в результаті військової операції. Міністерство нафти Іраку також застерегло іноземців від укладення угод з нафтогазових родовищ з владою Іракського Курдистану, назвавши її незаконною.

Згідно з цією заявою, міністерство і уряд залишають за собою право звернутися до місцевих чи міжнародних судів для захисту національних багатств. Як повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії Chevron Еріку Коннер (Erika Conner), американська нафтогазова корпорація Chevron тимчасово припиняє свою діяльність в Іракському Курдистані.