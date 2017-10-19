Ірак не визнає угоду "Роснефти" із самопроголошеним Курдистаном

Ірак застеріг іноземні нафтові компанії від участі в угодах із самопроголошеним іракським Курдистаном.

Як повідомляє сайт OGLinks News, міністр нафтової промисловості Джаббар аль-Луайбі (Jabbar al-Luaibi) заявив у четвер, що "безвідповідальні заяви деяких чиновників в Іраку або за його межами, або іноземних компаній про наміри підписати контракти з якоюсь стороною в межах географічних кордонів країни без відома федерального уряду або міністерства нафти є грубим втручанням у внутрішні справи Іраку та порушенням національного суверенітету".

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Міністр наголосив, що федеральний уряд та міністерство нафти є "єдиними органами, які мають конституційно-правові повноваження підписувати контракти та угоди, пов'язані з розробкою нафтогазових ресурсів та інвестуванням".

Заява пролунала через кілька годин після того, як російський нафтовий гігант "Роснефть" повідомив, що підписав угоду з урядом Курдистану щодо спільної реалізації інфраструктурного проекту з експлуатації нафтопроводу в Курдському автономному регіоні.

Ірак наказав курдській владі передати центральному уряду контроль над нафтовими родовищами після референдуму щодо незалежності, результати якого Багдад не визнав. Іракські сили заявили в понеділок, що вони повернули повний контроль над нафтовими полями, якими раніше володіли курди у спірній провінції Киркук.