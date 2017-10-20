Уряд веде переговори з МВФ про ціну на газ – Гройсман

Кабінет міністрів України знаходиться в діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо формули розрахунку ціни на природний газ, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

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"Ми перебуваємо в діалозі з Міжнародним валютним фондом, і наше завдання в тому, щоб на майбутнє формулу формування ціни на газ всередині країни зробити справедливою. Та формула, яка на сьогодні є, ще не впроваджувалася, і ми вважаємо, що на сьогодні вона вимагає відпрацювання", - сказав Гройсман.

Він також повідомив, що на даний час виконується технічна робота на рівні технічних фахівців.

На початку цього тижня міністр фінансів Олександр Данилюк за підсумками візиту української делегації, яку він очолював, Вашингтон (США) заявив, що на даний момент формула розрахунку ціни на газ в Україні не є ринковою, тому уряд веде переговори з МВФ, розглядаючи альтернативні можливості та постачання дешевшого газу.

В рамках рішень українського уряду за програмою з МВФ, ціна на газ для населення має переглядатися двічі на рік – до 1 липня та до 1 жовтня - згідно імпортного паритету (вартості газу на німецькому газовому хабі NCG), однак після проведення розрахунків у Міненерговугілля заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

В кінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися у відповідності з інфляційними процесами на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.