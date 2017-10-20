Прем'єр назвав терміни добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Україна планує з 2021 року розпочати роботи по завершенню будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, що стане можливим завдяки експорту електроенергії в рамках реалізації проекту "Енергоміст "Україна-ЄС", який буде реалізувати Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Про це, виступаючи в парламенті, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Ми працюємо над європейським энергомостом, який дасть нам можливість профінансувати завершення будівництва – УНІАН), і, я думаю, що ми з 2021 року зможемо перейти до завершення будівництва двох блоків", - сказав він.

Також Гройсман повідомив, що Енергостратегія України на період до 2035 року передбачає збільшення частки атомної генерації в енергобалансі країни.

"Це наш план, ми системно займаємося і все робитимемо для того, щоб атомна енергетика була безпечною, а її потужності були достатніми не лише для того, щоб забезпечувати самих себе, але і експортувати електроенергію, що робитиме економіку нашої країни стійкішою", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Енергоатом" представив свій проект "Енергоміст "Україна-ЄС". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Крім того, "Енергоатом" планує подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 мільярдів кВт-год на рік.

За словами голови "Енергоатому" Юрія Недашковського, компанія планує почати експорт електроенергії в ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку 2021 року.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі й через відсутність фінансування.