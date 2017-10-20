"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу до 12 мільярдів кубів

Найбільша газовидобувна компанія нашої країни - "Укргазвидобування" - з початку 2017 року, станом на 18 жовтня, збільшила видобуток газу, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 4% - до 12,1 мільярда кубометрів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що приріст видобутого за вказаний період газу становить 470 мільйонів кубометрів, що в 6 разів перевищує зростання видобутку за весь 2016 рік (77 мільйонів кубометрів).

"Добовий видобуток газу продовжує триматися на максимальних за останні п'ять років показники – 42,5 мільйона кубометрів", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "Укргазвидобування" порівняно з попереднім роком скоротило видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".