Кабмін збільшив статутний капітал нового оператора газотранспортної системи України

Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал нового оператора газотранспортної системи України компанії «Магістральні газопроводи України» до 4 млн грн, йдеться в постанові Кабміну від 18 жовтня.

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Згідно з документом, статутний капітал збільшено до 4,076 млн грн з 3,786 млн грн за рахунок передачі у власність компанії трьох транспортних засобів – Citroen Xsara Picasso, Mitsubishi Space Star і Mitsubishi Pajero Sport.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив план поділу (анбандлінгу) «Нафтогазу», виконуючи вимоги європейського законодавства. Згідно з цим планом був створений новий оператор ГТС - «Магістральні газопроводи України», який повинен отримати активи від діючої компанії «Укртрансгаз». Під час виконання плану з передачі активів між «Нафтогазом» і Міненерговугілля виникли розбіжності.