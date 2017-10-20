Кабмін реструктуризував частину боргів "Нафтогазу" в державному "Укрексімбанку"

Кабінет міністрів України реструктуризував частину боргів Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» в «Державному експортно-імпортному банку України» («Укрексімбанк»). Про це йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні Кабміну від 18 жовтня 2017 року.

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«Уряд прийняв рішення щодо погодження змін до кредитних договорів, укладених між «НАК «Нафтогаз України» і «Укрексімбанк». Зокрема, змінами передбачається продовження строку погашення кредитної заборгованості за кредитними договорами, зменшення рівня процентної ставки, зменшення коефіцієнту забезпечення, продовження строку надання до банку звітів про оцінку оформленого в забезпечення майна», - йдеться в поясненні до документа.

Цим документом також надано можливість для «Нафтогазу» забезпечувати взяті в «Укрексімбанку» кредити, використовуючи оборотний товар - природний газ.

«Прийняття акта сприятиме створенню передумов для рефінансування НАК «Нафтогаз України» в АТ «Укрексімбанк» заборгованості перед ВАТ «Газпромбанк» (Російська Федерація) за Угодою про надання строкової кредитної лінії від 2 липня 2012 року, а також покращенню існуючих умов кредитування», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» і «Укрексімбанк» у квітні цього року узгодили зниження процентних ставок за деякими кредитами з 10,5% до 9,9%.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.