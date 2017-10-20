Україна за 8 місяців імпортувала газу на $2 мільярди

Україна в січні-серпні 2017 року імпортувала 8,857 млрд куб. м природного газу на загальну суму 1,999 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Австрії компанії імпортували 27,9 млн куб. м газу вартістю 6,6 млн дол., трейдери з Великої Британії - 313,6 млн куб. м на 73,1 млн дол., з Італії - 10,2 млн куб. м на 2,2 млн дол., із Люксембургу - 88,8 млн куб. м на 19,2 млн дол., із Німеччини - 2,8 млрд куб. м на 633,5 млн дол., із Польщі - 779,6 млн куб. м на 168,8 млн дол., із Росії - 741,9 млн куб. м на 174 млн дол., із Угорщини - 305,95 млн куб. м на 66,2 млн дол., із Франції - 741,96 млн куб. м на 174 млн дол., із Чехії - 104,8 млн куб. м на 21,85 млн дол. і зі Швейцарії - 3,6 млрд куб. м на 816,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу в «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів із Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, зокрема, зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.