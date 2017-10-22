Європейські компанії хочуть взяти в лізинг газотранспортну систему України - ЗМІ

Італійська компанія Snam і словацька Eustream готові взяти в лізинг частину української газотранспортної системи після 2020 року, коли закінчується "транзитний" контракт з російським "Газпромом". Про це йдеться в статті ZN.UA.

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За словами автора статті, цілком ймовірно, що ця тема обговорюватиметься наступного тижня під час щорічної газової конференції за безпосередньої участі акціонера НАК "Нафтогаз України" – Кабміну і менеджменту держхолдингу.

"Італійсько-словацька пропозиція заслуговує на увагу вже тому, що запропонований формат співпраці операторів газотранспортних систем не вимагає ні приватизації, ні зміни форми власності газотранспортної системи і підземних сховищ газу України», - зазначає видання.

Згода української сторони на такий варіант дозволить продовжити транспортування російського газу через вітчизняну ГТС і після закінчення десятирічного транзитного контракту, укладеного в січні 2009 року.

За інформацією джерел видання, спільно розроблений варіант транзиту газу через ГТС України, Словаччини та Австрії до входу в ГТС Італії запропонований на розгляд президенту і уряду України.

Італія — найбільший імпортер російського трубопровідного газу, що поставляється в основному через ГТС України і Словаччини.

"Більше того, названа італійська компанія не так давно викупила 49% акцій австрійського оператора ГТС. Таким чином, трубопровідний маршрут доставки російського газу через Україну, Словаччину та Австрію для Snam і трейдерів ринку Італії є поки максимально економічно виправданим і вигідним", - зазначає автор.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб. м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу дном Балтійського моря («Північний потік – 2») і Чорного моря («Турецький потік»).

15 вересня віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що продовження транзиту газу через територію України після закінчення чинного контракту з «Газпромом» – це пріоритет для Європи.

11 жовтня голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що завершення реформи НАК "Нафтогаз України", в тому числі поділ функцій компанії з видобутку і транспортування енергоносіїв (анбандлинг), а також залучення європейського партнера до управління українською ГТС дозволить Україні зберегти транзит газу до Європи.

Раніше голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв, що відділення функції з транспортування газу необхідно для залучення в управління української ГТС європейської компанії, що сприятиме в подальшому збереженню транзиту газу територією України.