Світові ціни на нафту зростають у понеділок вранці, інвестори позитивно оцінюють коментарі за результатами засідання технічного комітету з моніторингу дотримання угоди про скорочення видобутку нафти (ОПЕК+), свідчать дані торгів.

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Вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,26%, до 57,90 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,52%, до 52,11 долара за барель, пише Прайм.

Трейдери звертають свою увагу на коментарі за підсумками засідання техкомітету з моніторингу дотримання угоди про скорочення видобутку нафти. Згідно з повідомленням, країни-учасниці угоди у вересні виконали його умови на рекордні 120%. Цей рівень є найвищим з початку дії угоди, наголошується в повідомленні. У серпні цей показник становив 116%.

Вказувалося також на те, що країни ОПЕК+ впевнені в правильному русі ринку нафти у напрямку до досягнення цілей віденської угоди. Зокрема, надлишок комерційних запасів нафти і нафтопродуктів у світі продовжує знижуватися, у країнах ОЕСР у вересні вони на 159 мільйонів барелів перевищували свій середній рівень за п'ять років. У серпні цей індикатор становив 171 мільйон барелів.

ОПЕК і ряд країн, що не входять до організації, (ОПЕК+) домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня минулого року, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін її дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Інвестори реагують і на статистику американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), яка повідомила дані щодо динаміки кількості бурових установок у США. За тиждень, що завершився 20 жовтня, кількість бурових установок у США знизилася на 15 штук, або на 1,6%, до 913 штук. У річному вираженні кількість установок збільшилася на 360 штук, або в 1,7 раза. Кількість нафтових бурових установок знизилася на сім, або на 0,9%, до 736 одиниць.