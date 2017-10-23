В українських сховищах вже майже 17 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 15 по 21 жовтня виросли на 0,9%, або на 151 млн куб. м, - до 16,951 млрд куб. м з 16,8 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, 21 жовтня зі сховищ було відібрано 1,5 млн куб. м газу. При цьому добовий обсяг закачування газу в підземні сховища становив близько 24 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна на початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) нагромадила в ПСГ 16,8 млрд кубометрів газу.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з нагромадження в підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності нагромадити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.