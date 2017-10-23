До України прибуло сьоме судно з африканським вугіллям

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК прийняв у порту «Южний» (Одеська обл.) сьоме судно з 75 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке надійшло з Південно-Африканської Республіки, повідомила прес-служба компанії.

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«21 жовтня порт «Южний» прийняв сьомий у поточному році балкер з вугіллям з ПАР для ДТЕК. Цей антрацит буде відправлено на Придніпровську і Криворізьку ТЕС, щоб поповнити складські запаси на опалювальний сезон», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ДТЕК уже поставив 450 тис. тонн антрациту з ПАР.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у районах в Донецькій і Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на поставку вугілля з ПАР в обсязі понад 600 тис. тонн з можливістю збільшення обсягу до 1 млн тонн. Перше судно у «Южному» ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта« Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.