"Газпром" оформляє газ для окупованого Донбасу дорожче, ніж Україна купує в ЄС - ЗМІ

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» у третьому кварталі 2017 року розмитнила дві партії природного газу для України (газ поставляється на окуповані райони Донецької і Луганської областей) за середньою ціною $239,4 за тис. кубометрів, тоді як реверсний газу з Європи за цей період обходився для України не дорожче $214,5/тис. кубометрів.

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Про це свідчать дані російської митниці, пише Liga.net.

У липні була розмитнена для ОРДЛО невелика партія газу обсягом близько 288 тис. кубометрів з $232,5 за тис. кубометрів. 18 вересня російські митні органи оформили поставку до України 1 200 млн кубометрів (на $287,3 млн) за $239,4/тис. кубометрів.

Поставки газу оформлюються на НАК «Нафтогаз України» як кінцевого покупця, якому «Газпром» і пред'являє рахунок. Український газовий холдинг не купує газ у «Газпрому» з листопада 2015 року, а поставки на неконтрольовані території, за заявами «Нафтогазу», здійснюються російською монополією самовільно.

Раніше керівництво «Газпрому» неодноразово заявляло, що поставки газу в ОРДЛО тривають на підставі контракту з «Нафтогазом» від 2009 року. Таким чином, ціну $239,4/тис. кубометрів можна вважати контрактною ціною на 3 квартал 2017 року в рамках існуючого договору.

При цьому, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі середня ціна імпорту газу з Європи до України в липні становила $214,5/тис. кубометрів, у серпні - $210,1, у вересні - $212,9.

У другому кварталі цього року (квітень-червень), «Газпром» оформив поставки в ОРДЛО 301,6 млн кубометрів газу в середньому по $238,6/тис. кубометрів. Зокрема, у квітні було оформлено постачання 1,4 млн кубометрів на $298 тис. (ціна 210,6/тис. кубометрів), а в червні - 300,2 млн куб. м на $71,7 млн (ціна - $238,76/тис. кубометрів). У травні поставки газу ФМС не оформлялися.

За даними МЕРТ, в квітні Україна імпортувала з Європи газ по $232,2/тис. кубометрів, у травні - $208,4, в червні - $214,5.

Відповідно до звітності «Газпрому», в першому кварталі цього року компанія на окуповані території Донецької і Луганської областей понад 1,1 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомлялося, у 2016 році «Газпром» поставив на непідконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей 2,39 млрд кубометрів газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд більше, ніж у 2015 році.

У 2015 році «Газпром» поставив на Донбас 1,7 млрд кубометрів газу за ціною $186/тис. кубометрів, випливає зі звітності «Газпрому» за 2015 рік і даних «Нафтогазу».