В Одесі стартував опалювальний сезон

В Одесі сьогодні стартував опалювальний сезон. Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок під час апаратної наради заявив перший заступник мера Одеси Анатолій Орловський.

За його словами, з 23 жовтня починається запуск опалювальної системи.

«Але потрібно розуміти, що це справа не одного дня. Упродовж тижня буде підключено об'єкти соціальної сфери», - сказав Орловський, висловивши сподівання, що житлові будинки почнуть підключати наприкінці цього тижня.

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Разом з тим, він зазначив, що поки що під питанням початок опалювального сезону в історичному центрі, де теплопостачання забезпечує збанкрутіла Одеська ТЕЦ.

«Договори між КП «Теплопостачання міста Одеси» і «Нафтогаз» підписано. Питання щодо Одеської ТЕЦ - ще в процесі», - зазначив віце-мер. За його словами, влада міста зробила все, що від них залежало - направила відповідні звернення тощо. Передбачається, що проблему буде розв‘язано найближчими днями.

«Питання вирішуватиметься на рівні Кабінету міністрів. Ми зі свого боку зробили, що могли», - наголосив Орловський.

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Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси опалювальний сезон виявився під загрозою зриву через процедури ліквідації «Одеської ТЕЦ», про що наприкінці вересня стало відомо під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, екології і надзвичайних ситуацій Одеської міськради. Тоді з'ясувалося, що ТЕЦ не може укласти договір з НАК «Нафтогаз України» на постачання газу, оскільки роботу теплоелектроцентралі зупинено за клопотанням арбітражного керуючого.

13 грудня 2016 року Господарський суд Одеської області ухвалив постанову про визнання ПАТ «Одеська ТЕЦ» банкрутом. Ліквідаційна процедура підприємства була відкрита терміном на 12 місяців.

10 жовтня цього року Господарський суд Одеської області постановив почати опалювальний сезон у центрі міста, попри ліквідацію збанкрутілого ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Довідка УНІАН. Власником ПАТ «Одеська ТЕЦ» є держава. ТЕЦ забезпечує теплом історичну частину Одеси - центр, Слобідку, Молдаванку. Загалом - близько 300 тисяч жителів міста, а також - установи, організації, підприємства.