ДТЕК Ахметова почав купувати американське вугілля

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК цього тижня очікує прибуття першого балкера з 75 тис. тонн вугілля газової групи з США, повідомила прес-служба ДТЕК.

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Згідно з повідомленням, загалом компанія очікує найближчим часом прибуття 150 тис. тонн вугілля марки «Г» з США.

У компанії зазначають, що ці поставки уможливлять скоротити дефіцит вугілля марки «Г» в Україні, який виник внаслідок підвищеного відпуску електроенергії на ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, що стало наслідком запровадження блокади зони АТО і втрати антрацитових шахт на неконтрольованій території.

«Зростання попиту на вугілля марки «Г» в Україні викликане також реконструкцією антрацитових блоків на українських ТЕС під роботу на газовому вугіллі. На українському паливі з вересня працює Зміївська ТЕС, а з листопада працюватимуть два блоки ДТЕК Придніпровської ТЕС. Поточний рівень видобутку марки «Г» в країні не може покрити зростання потреби ТЕС у паливі, незважаючи на зростання виробництва на шахтах ДТЕК за підсумком 9 місяців на 10,5% - до 16,9 млн тонн», - повідомили в прес-службі.

В ході Міжнародного енергетичного форуму «Тиждень відкритої енергетики» комерційний директор «ДТЕК Енерго» Віталій Бутенок повідомив, що другу партію вугілля зі США ДТЕК очікує на початку листопада.

«Наступна поставка очікується в першій декаді листопада», - сказав Бутенок, додавши, що вугілля законтрактовано у американської компанії XСoal Energy, яка також постачає паливо державній «Центренерго».

Водночас він не назвав вартість вугілля, але зазначив, що на сьогодні ринкова вартість вугілля коливається в межах 2400-2800 грн за тонну.

Також він повідомив, що ДТЕК не могла купити це паливо в Польщі, як минулого року, оскільки самі польські компанії почали закуповувати вугілля з США.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у районах в Донецькій і Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на поставку вугілля з ПАР обсягом понад 600 тис. тонн з можливістю збільшення обсягу до 1 млн тонн. Перше судно в «Южному» ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.