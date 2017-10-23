Бізнесмен-втікач Курченко заблокував Socar поставки палива до України – ЗМІ

Компанія "Сокар Україна" призупинила імпорт дизпалива через нові обставини, повідомляє enkorr з посиланням на власні джерела.

"Компанія Перспектива трейдгрупп", що має тісні зв'язки з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченко, у вересні реалізувала на внутрішньому українському ринку близько 1 тисячі тонн дизпалива виробництва "Газпром нафтохім Салават", - йдеться у повідомленні.

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"Перспектива трейдгрупп" помічена в імпорті близько 1 тисячі тонн дизпалива у вересні. З цього обсягу 420 тонн було відправлено до Кривого Рогу для АрселорМіттал Кривий Ріг і ще 290 тонн палива на адресу компанії "Імпорт Транс Сервіс" (спецімпортера групи WOG).

Решта близько 300 тонн ДТ "Перспектива трейдгрупп" поставила на одну з юросіб компанії "Marshal" до Чугуєва і компанії "Донкомплекбуд" до Донецької області.

Посередником при відправці салаватського ДТ на адресу компанії "Перспектива трейд" є британська компанія "LVK Centre Limited". Ця ж компанія виступала посередником при поставках ДТ виробництва "Газпром нафтохім Салават" для Socar.

Як повідомили виданню в одному з підрозділів Сокар, компанія призупинила поставки до України салаватського продукту до з'ясування всіх обставин.

"Ми стоїмо на паузі, умови поставок змінилися", - сказав співрозмовник.

"Перспектива трейдгрупп" зареєстрована у 2014 році в Києві за адресою вул. Шолуденка, 1-б на Світлану Глущенко, що проживає в Харкові на вул. Щербакова. Вона ж є директором.

У 2016-2017 роках "Перспектива трейдгрупп" фігурувала у розслідуваннях СБУ та Нацполіціі, що проводяться щодо бізнесу Курченко. Зокрема, на початку 2016 року слідчі поліції проводили виїмку документів на її адресі реєстрації, які свідчили про фінансово-господарських взаємовідносинах цієї компанії з рядом структур Курченко, такими як ФК "Металіст", "Металіст Холдинг" та інші. Також ця компанія фігурувала в розслідуванні СБУ щодо фінансування терористичної "ЛНР".

Крім того, "Перспектива трейдгрупп" була однією з трьох юридичних осіб, які у квітні 2017 року озвучувалися на нараді Міненерго РФ в якості можливих монопольних одержувачів російського ЗВГ в Україні. Тоді ЗМІ вперше пов'язували цю компанію бізнесом Курченко.

Нагадаємо, що з 2015 року Росія ввела особливий режим експорту дизельного палива до України, визнавши його товаром подвійного призначення. З 2016 року російські виробники повинні отримувати дозволи ФСТЕК, надаючи найдетальнішу інформацію про одержувачів цієї продукції в Україні. З 2016 року єдиним постачальником ДТ в Україні є компанія "Роснефть", яка працює через швейцарського трейдера "Proton Energy Group SA". Поставки здійснюються виключно через нафтопродуктопровід Самара - Західний напрямок.