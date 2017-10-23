В Україні немає небезпеки віялових відключень під час опалювального сезону – Ковальчук

Небезпека відключення електроенергії в осінньо-зимовий період 2017-2018 років відсутня, і таких відключень, як наприкінці 2014 року, гарантовано не буде. Про це заявив в.о. директора ДП НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук під час виступу на Міжнародному енергетичному форумі «Тиждень Відкритої Енергетики» (Open Energy Week), який розпочався у Києві 23 жовтня, повідомляє Gazeta.ua.

«Віялових відключень в осінньо-зимовий період не буде. Розроблені сценарії для покриття дефіциту. І навіть в разінаявності дефіциту потужності в системі споживачі не будуть це відчувати», – запевнив Всеволод Ковальчук.

За його словами, взимку все буде добре, ситуація контрольована і регулярно проводяться засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду у віце-прем′єр-міністра.

Зазначимо, що під час першої сесії Форуму фахівці паливно-енергетичної галузі та представники влади обговорювали поточну ситуацію в паливно-енергетичному комплексі України, підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років та питання забезпеченості ОЕС власними енергоресурсами.

Форум Open Energy Week – це 5 днів професійної та відкритої дискусії, обміну досвідом та планами розвитку паливно-енергетичної галузі України між досвідченими фахівцями ПЕК, інвесторами, представниками влади та експертами. Організатор Форуму – Всеукраїнська Енергетична Асамблея (ВЕА). Модератор Форуму – голова Ради ВЕА Іван Плачков.

Пряму трансляцію Форуму можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=cGAudJs7f3Q&feature=youtu.be

Міжнародний енергетичний форум проходить 23-27 жовтня за адресою: «Гольф Центр Київ» / Гранд Хол, Оболонська набережна, 20.