У Кабміні хочуть ліквідувати "Нафтогаз" - витрачає на себе майже 2 мільярди в рік
Віце-прем'єр зазначив, що мова не йде про ліквідацію "Нафтогазу" та всіх компаній, що входять в нього, а радше про демонополізацію, після якої він продовжить працювати як газовий дистриб'ютор.
НАК "Нафтогаз України" витрачає на своє утримання 1,8 мільярда гривень на рік. Тому має бути проведений анбандлінг, після чого можна зайнятися ліквідацією надбудови компанії, заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон в інтерв'ю "Економічній правді".
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Відповідаючи на питання, чи вважає він за необхідне ліквідувати "Нафтогаз", Кістіон відповів: "Так. Я вважаю, що треба провести демонополізацію. НАК може залишитися як юридична особа в сегменті газового ринку і працювати як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з іншими компаніями".
При цьому він уточнив, що мова не йде про ліквідацію "Нафтогазу" і всіх компаній, що входять в нього.
"Мова йде тільки про ліквідацію надбудови. Що вона робить? Знаєте, скільки грошей вона витрачає на своє утримання? 1,8 мільярда гривень у рік. Це адміністративні витрати на одну лише надбудову", – заявив він.
Кістіон також зазначив, що для того, щоб розпочати процес ліквідації необхідно завершити анбандлинг – від'єднання діяльності з транспортування газу. Потім, за його словами, слід відокремити "Укргазвидобування", а НАК може існувати як трейдер, це його право.
"Процес відокремлення активів від "Нафтогазу" пов'язаний з розглядом судового спору у Стокгольмі (згідно з планом реструктуризації НАК, передача активів у новостворені держпідприємства почнеться після рішення Стокгольмського арбітражу – Ред.). Як тільки буде рішення, з'явиться відповідь на це питання", – сказав він.
Кістіон зазначив, що відділення ГТС від "Нафтогазу" відбудеться протягом максимум трьох місяців з дня прийняття рішення суду.