У Кабміні хочуть ліквідувати "Нафтогаз" - витрачає на себе майже 2 мільярди в рік

НАК "Нафтогаз України" витрачає на своє утримання 1,8 мільярда гривень на рік. Тому має бути проведений анбандлінг, після чого можна зайнятися ліквідацією надбудови компанії, заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон в інтерв'ю "Економічній правді".

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Відповідаючи на питання, чи вважає він за необхідне ліквідувати "Нафтогаз", Кістіон відповів: "Так. Я вважаю, що треба провести демонополізацію. НАК може залишитися як юридична особа в сегменті газового ринку і працювати як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з іншими компаніями".

При цьому він уточнив, що мова не йде про ліквідацію "Нафтогазу" і всіх компаній, що входять в нього.

"Мова йде тільки про ліквідацію надбудови. Що вона робить? Знаєте, скільки грошей вона витрачає на своє утримання? 1,8 мільярда гривень у рік. Це адміністративні витрати на одну лише надбудову", – заявив він.

Кістіон також зазначив, що для того, щоб розпочати процес ліквідації необхідно завершити анбандлинг – від'єднання діяльності з транспортування газу. Потім, за його словами, слід відокремити "Укргазвидобування", а НАК може існувати як трейдер, це його право.

"Процес відокремлення активів від "Нафтогазу" пов'язаний з розглядом судового спору у Стокгольмі (згідно з планом реструктуризації НАК, передача активів у новостворені держпідприємства почнеться після рішення Стокгольмського арбітражу – Ред.). Як тільки буде рішення, з'явиться відповідь на це питання", – сказав він.

Кістіон зазначив, що відділення ГТС від "Нафтогазу" відбудеться протягом максимум трьох місяців з дня прийняття рішення суду.