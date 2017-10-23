В "Укренерго" назвали умови для стабільного проходження опалювального сезону

Проходження опалювального сезону 2017-2018 років залежатиме від стабільної роботи теплової генерації, тобто від того, наскільки теплові електростанції зможуть забезпечити себе вугіллям.

Читайте також"Укренерго": ця зима гарантовано мине без віялових відключень

Про це під час Міжнародного енергетичного форуму «Тиждень відкритої енергетики» повідомив в.о. голови компанії-оператора енергосистеми України «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Ця зима пройде винятково так, як теплова генерація забезпечить себе паливом. Інших чинників, які вплинуть на роботу енергосистеми немає», - сказав Ковальчук.

За його словами, вперше після 2014 року зараз на складах ТЕС найнижчі запаси вугілля.

«Нас від критичного дефіциту віддаля 400 тис. тонн запасів. При цьому темп спалювання палива становить 250 тис. тонн на місяць», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна (на складах ТЕС) для проходження наступного опалювального сезону повинна нагромадити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Попри ці плани, за даними Міненерговугілля, станом на 23 жовтня на складах ТЕС було нагромаджено загалом лише 1,1 млн тонн вугілля (газового і антрациту). За оцінками міністерства, відхилення від норми нагромадження становить 1,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Теплова генерація в Україні представлена 14 ТЕС, дві з яких залишилися на тимчасово окупованій території (Зуївська та Старобешівська). Решта 12 станцій належать приватному енергохолдингу ДТЕК (вісім станцій), державній компанії «Центренерго» (три станції) і одна - приватній компанії «Донбасенерго». Основним паливом для цих станцій є енергетичне вугілля.