"Енергоатом" закінчує роботи з продовження експлуатації третього блоку ЗАЕС - запустить його напочатку листопада

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" закінчує роботи з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС і планує запустити його в роботу в першій декаді листопада 2017 року. Про це під час Міжнародного енергетичного форуму "Тиждень відкритої енергетики 2017" повідомив перший віце-президент, технічний директор "Енергоатому" Олександр Шавлаков.

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"Ми зараз закінчуємо роботу з продовження терміну експлуатації третього блоку Запорізької станції. Згідно з нашими планами, у першій декаді листопада він повинен бути введений в роботу", - сказав він.

Також Шавлаков повідомив, що в грудні цього року "Енергоатом" планує на 250 діб зупинити третій блок Рівненської атомної станції для проведення заходів з продовження терміну експлуатації.

"У першій декаді наступного року ми на аналогічний період виводимо четвертий блок Запорізької станції", - зазначив технічний директор компанії, додавши, що до 2020 року ще два блоки пройдуть етап продовження терміну експлуатації.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

У середині квітня 2017 року Держатомрегулювання повідомила, що "Енергоатом" проводить заходи з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС згідно з раніше затвердженим графіком.

2 жовтня Держатомрегулювання початку публічне обговорення продовження терміну експлуатації третього блоку ЗАЕС до 5 березня 2027 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.