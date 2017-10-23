"Енергоатом" фінансує безпеку енергоблоків АЕС в необхідному обсязі

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" продовжує фінансувати заходи з підвищення безпеки енергоблоків АЕС в необхідному обсязі, незважаючи на те, що оптовий покупець електроенергії держпідприємство "Енергоринок" заборгував компанії за куплену у неї електроенергію 12,6 мільярда гривень.

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Про це під час Міжнародного енергетичного форуму "Тиждень відкритої енергетики 2017" заявив перший віце-президент, технічний директор "Енергоатому" Олександр Шавлаков.

"Що стосується простроченої заборгованості в розмірі 11 мільярдів гривень, безумовно, вона вплинула і на наше соціальний розвиток, і на реалізацію всіх наших інвестиційних програм, але при цьому вона ніяк не вплинула на підвищення рівня безпеки. Підвищення цього рівня фінансувалося, фінансується і, я вас запевняю, буде фінансуватися в тих обсягах, які необхідні для того, щоб впевнено здійснювати експлуатацію", - сказав він, пояснивши, що в "Енергоринку" перед "Енергоатомом" є прострочена заборгованість за продану генеруючою компанією в розмірі 11 мільярдів гривень і поточна – 1,6 мільярда гривень.

За словами Шавлакова, починаючи з 2011 року "Енергоатом" виконує Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки АЕС, вартість якої оцінюється в 20,1 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 мільярда гривень. У грудні 2012 року Кабмін визнав доцільним залучення "Енергоатомом" позик від ЄБРР і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України. Загальна оцінна вартість програми становить близько 1,4 мільярдів євро, в тому числі за рахунок кредитів ЄБРР та Євроатому - 600 мільйонів євро на паритетних умовах.

В результаті виконання цієї програми українські АЕС будуть приведені у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Згідно зі звітом "Енергоатому" за 8 місяців 2017 року, заборгованість перед компанією з боку держпідприємства "Енергоринок" становила 12,515 мільярда гривень, що на 841,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2016 року. За цей період покупець оплатив 91,7% отриманої електроенергії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. На даний момент на чотирьох АЕС "Енергоатому" експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.