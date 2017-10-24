Нафта дорожчає на тлі ситуації в Іраку

Світові ціни на нафту зростають у вівторок вранці на тлі ситуації в Іраку, свідчать дані торгів. Крім того, ринок продовжує відігравати дані про зниження кількості бурових установок у США і повідомлення про можливе продовження угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

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Вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,17% - до 57,47 долара за барель, грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,15%, до 51,98 долара за барель, передає Прайм.

В нафтовидобувному Іракському Курдистані 25 вересня пройшов референдум про незалежність, 92,7% виборців проголосували за незалежність від Іраку. Влада Іраку оголосила референдум нелегітимним. Багдад після референдуму запровадив ряд санкцій щодо курдського регіону. Сформована ситуація створює загрозу експорту нафти з регіону.

Інвестори продовжують відігравати дані про зниження кількості бурових установок в США за підсумками попереднього тижня. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за тиждень, що завершився 20 жовтня, кількість бурових установок у США зменшилася на 15 штук, або на 1,6% - до 913 штук, при цьому кількість нафтових бурових установок знизилася на сім, чи на 0,9% - до 736 одиниць.

Крім того, минулого тижня голова ОПЕК Мохаммед Баркіндо на конференції Oil and Money повідомив, що Організація країн-експортерів нафти дуже серйозно сприймає слова президента Росії Володимира Путіна про можливість продовження угоди ОПЕК+. Раніше під час Російського енергетичного тижня-2017 Путін не виключив, що угода ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти може бути продовжена до кінця 2018 року.