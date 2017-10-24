Єврокомісія стоїть на своєму: хоче відсторонити "Газпром" від управління "Північним потоком-2"

Еврокомісія (ЕК) запропонує поширити правила Третього енергопакету Євросоюзу на трубопроводи, що йдуть в ЄС з третіх країн, тобто і на "Північний потік-2".

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Третій енергопакет ЄС, зокрема, передбачає, що постачальник газу не має права володіти магістральними трубопроводами на території ЄС. Він також вимагає від власників газопроводів надавати доступ до транспортних потужностей іншим компаніям.

З початку цього року ЄК намагається отримати мандат від країн-членів ЄС на переговори про умови експлуатації "Північного потоку-2". Поки їй це не вдається.

"Північний потік-2" повинен бути прокладений дном Балтійського моря поруч з уже прокладеним "Північним потоком-1" в 2018 році і введений в експлуатацію в 2019-му.

На те, що газопровід буде запущений в 2019 році, як це зараз планується, в Єврокомісії не розраховують.