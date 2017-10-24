Хмельницька АЕС після ремонту підключила другий енергоблок до мережі

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі енергоблок №2 після завершення середнього планового ремонту, повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«23 жовтня 2017 року о 21:57 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту. Проводиться набір потужності», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах ХАЕС не змінювалася, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня енергоблок №2 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для проведення планового ремонту.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.