"Північний потік-2" позбавить Україну майже $3 мільярдів щорічних доходів – посол США

Газопровід «Північний потік-2», яким природний газ із Росії планується транспортувати в обхід території України по дну Балтійського моря, позбавить Україну 2,7 млрд дол. транзитних доходів на рік, що еквівалентно 3% ВВП країни. Про це під час конференції Oil and gas 2017 заявила посол США в Україні Марі Йованович.

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«Північний потік 2" знизить транзит газу через Україну й позбавить Україну 2,7 млрд дол. на рік, або 3% ВВП», - сказала вона.

Посол закликала Україну продовжувати реформи в енергетичному секторі та зазначила, що Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» відіграє ключову роль у процесі реформування. За її словами, США також очікують дуже швидкого формування нового складу наглядової ради українського держхолдингу.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб. м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу дном Балтійського моря («Північний потік – 2») і Чорного моря («Турецький потік»).

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, «Північного потоку – 1»), «Газпром» часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України через ремонти на морських газопроводах.

Цього року фіксують рекордні показники транзиту російського газу. За даними «Укртрансгазу», за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 вересня віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що продовження транзиту газу через територію України після закінчення чинного контракту з «Газпромом» – це пріоритет для Європи.