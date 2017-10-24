Україна додатково заробила $300 мільйонів за час простою газопроводу OPAL

Україна в 2017 році внаслідок збільшення транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему через тимчасовий простій обхідного газопроводу OPAL додатково заробила 300 млн дол., повідомив під час конференції Oil and gas 2017 голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Читайте також"Північний потік-2" позбавить Україну майже $3 мільярдів щорічних доходів – посол США

«Цього року, за той час, коли не працював OPAL, українська ГТС, тільки завдяки цьому факту додатково заробила 300 млн дол.», - сказав Коболєв.

Нагадаємо, за даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

На початку березня «Нафтогаз» звернувся до Загального суду Європейського суду справедливості з запитом про долучення позову холдингу до позову польської компанії PGNiG.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії до країн ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу в рік.