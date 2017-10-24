Хмельницька АЕС відключила від мережі другий енергоблок

Хмельницька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №2, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"24 жовтня 2017 року у 06:36 під час набору потужності на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС при стабільних рівнях в парогенераторах через помилково сформований сигнал "зниження рівня води в парогенераторі №1 понад 650 мм від номінального рівня", спрацював захист реактора. Блок відключено від енергомережі. Причини спрацьовування захисту реактора з'ясовуються", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що енергоблок перебуває в режимі "Гаряча зупинка", системи безпеки в режимі "Чергування". Відповідно до попередньої оцінки рівня порушення за міжнародною шкалою INES, дана подія класифікується нульовим рівнем "нижче шкали".

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінилася, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.