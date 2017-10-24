Цього року Україна заробить на транзиті російського газу $3 мільярди

Дохід України, який отримує наша країна від транзиту російського газу через українську територію в країни ЄС, за підсумками 2017 року становитиме близько 3 мільярдів доларів.

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Про це під час конференції "Нафта і газ-2017" заявив голова правління національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Цього року транзит газу по території України принесе всім нам приблизно 3 мільярди доларів. Втрата такого рівня доходів (в результаті припинення дії наприкінці 2019 року транзитного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" – УНІАН) буде критично негативним чинником", - сказав він.

За словами Коболєва, обов'язковою умовою для збереження транзиту газу після 2019 року є залучення європейських компаній в управління української газотранспортної системи, а також надання можливості європейським газовим трейдерам купувати газ у "Газпрому" на східному кордоні України, а не західному, як відбувається зараз.

Голова "Нафтогазу" представив оптимальний варіант збереження транзиту після 2019 року. Цей варіант, за його словами, передбачає, що в управлінні ГТС почне приймати участь консорціум європейських компаній, що зробить роботу системи прозорою і позбавленою "токсичного корупційного впливу". Прозора і надійна робота оператора дозволить європейським трейдерам почати отримувати доступ до потужності (можливості прокачування газу) на східному кордоні. Після цього вони будуть зацікавлені в переговорах з "Газпромом" про купівлю газу на східному кордоні, для чого буде потрібно замовити послугу транзиту у оператора української ГТС, і тим самим збережеться обсяг транзиту "блакитного" палива через українську територію.

За словами Коболєва, це буде "win-win story", тобто вигідна ситуація для всіх сторін: України, європейських компаній і "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, згідно з раніше озвученими Коболевым оцінками, доходи України від транзиту газу в 2016 році становили близько 2 мільярдів доларів.

Чинний контракт на транзит газу між "Нафтогазом" та "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року). Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб. м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу по дну Балтійського моря ("Північний потік-2") і Чорного моря ("Турецький потік").

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, "Північного потоку-1"), "Газпром" часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України з-за ремонтів на морських газопроводах. Цього року фіксують рекордні показники транзиту російського газу. За даними "Укртрансгазу", за 9 місяців 2017 року транзит газу через територію України збільшився на 23,5% - до 70,4 мільярда кубометрів.