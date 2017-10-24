У "Нафтогазі" підрахували втрати України в разі запуску "Турецького потоку"

Запуск газопроводу «Турецький потік», який проходить в обхід території України, дном Чорного моря, позбавить Україну щорічних доходів у розмірі 0,5 млрд дол. ВВП.

Читайте також"Північний потік-2" позбавить Україну майже $3 мільярдів щорічних доходів – посол США

Про це під час конференції «Нафта і газ-2017» заявив голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Всім очевидно, що перша нитка «Турецького потоку» стане реальністю протягом року. Чи буде друга нитка – це цікаве питання. Кожна нитка від'їдає від нашого ВВП велику суму грошей – приблизно 0,5 млрд дол.», - сказав він.

За словами Коболєва, позбавлення України доходів від транзиту газу – це практика уряду РФ, проти якої Україні слід боротися спільно з європейськими компаніями.

Довідка УНІАН. «Турецький потік» — проект безтранзитного експортного газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд куб. м газу в рік.

10 жовтня 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом «Турецький потік». Морська ділянка газопроводу реалізується компанією South Stream Transport B. V. (100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром»).

В «Газпромі» заявляли, що «Турецький потік» повинен стати єдиним маршрутом для поставок російського газу в країни ЄС, який дозволить "зняти ризики транзиту через Україну".