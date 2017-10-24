Заборгованість на оптовому ринку електроенергії сягає 31 млрд грн – "Енергоринок"

На сьогоднішній день заборгованість на оптовому ринку електроенергії досягла 31 млрд грн, але цьогоріч очікується зростання рівня розрахунків відносно показника минулого року. Про це заявив директор ДП «Енергоринок» Юрий Гнатюк під час виступу на Міжнародному енергетичному форумі «Тиждень Відкритої Енергетики» (Open Energy Week) у вівторок, 24 жовтня.

За його словами, минулого року ДП «Енергоринок» розрахувалося з генеруючими компаніями на рівні 97,8%, у 2017 році рівень розрахунків планується близько 98%.

Гнатюк підкреслив, що для реформування ринку врегулювання боргів буде серйозною загрозою, якщо не буде вжито відповідних заходів і змін у законодавстві.

«На жаль, фінансові механізми у нас нерозвинені. Фінансове законодавство не встигає за реформуванням енергоринку», – заявив Юрій Гнатюк, зазначивши, що в першу чергу потрібно припинити нарощувати борги.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, триває другий день Міжнародного енергетичного форуму. Тема першої сесії: «Ринок електричної енергії. Акцент на споживача».

Пряму трансляцію другого дня Форуму можна переглянути за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=cGAudJs7f3Q&feature=youtu.be