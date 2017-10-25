Хмельницька АЕС підключила до мережі другий енергоблок

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі енергоблок №2 після завершення пускових операцій, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"25 жовтня 2017 року о 09:56 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення пускових операцій. Проводиться набір потужності. Протягом 25-26 жовтня потужність енергоблоку вийде на номінальну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінилася, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.