У "Київенерго" Ахметова порахували борги столиці за тепло

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед "Київенерго" станом на 1 жовтня 2017 року становить 2,6 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду мають: населення – 1,3 мільярда гривень (за опалення – 741,25 мільйона гривень та борг за гарячу воду – 582,14 мільйона гривень) та ЖЕО столиці - 682 мільйони гривень.

"Істотну заборгованість накопичив державний бюджет за опалення і гарячу воду. На 1 жовтня 2017 року заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, становить 34,2 мільйона гривень, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій за тепло - і електроенергію – 432,39 мільйона гривень (з урахуванням протоколів за вересень 2017 року)", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається у Святошинському (175,7 мільйона гривень) та Деснянському (177,3 мільйона гривень) районах.

Серед житлових будинків максимальну заборгованість за надані послуги накопичили споживачі Подільського району – 5,3 мільйона гривень (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 2,4 мільйона гривень (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського – 1,7 мільйона гривень (вул. Михайла Донця, 2А).