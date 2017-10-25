Паливна схема в Міноборони: держаудит підтвердив необґрунтованість підвищення ціни

Державна аудиторська служба України у ході перевірки процедури закупівлі Міністерством оборони палива у компанії "Трейд Коммодіті" встановила факт необґрунтованого підвищення ціни після процедури закупівлі та укладання договорів, заявила голова служби Лідія Гаврилова на брифінгу.

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"Була перевірка фахівцями нашої служби, під час якої було встановлено, що в результаті проведення процедури закупівлі палива Міністерство оборони уклало договір з ТОВ "Трейд Коммодіті" на 1,245 мільярда гривень. Був встановлений факт необґрунтованого підвищення ціни після проведення процедури закупівлі та укладення договорів", - сказала вона.

Гаврилова зазначила, що в результаті підвищення ціни Міноборони недоотримало паливо в обсязі 8,5 тисячі тонн загальною вартістю 149 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему за розтрату понад 149 мільйонів гривень державних коштів при закупівлі пального для Міноборони.

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11 жовтня під час проведення обшуків були затримані заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський та директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

Ще двоє підозрюваних у справі - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 мільйонів гривень при закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони.

Крім того, повідомлялося, що слідчі НАБУ затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименко, однак згодом Солом'янський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши носити електронний браслет і здати паспорти.