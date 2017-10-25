"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на 17%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-вересні 2017 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 17,1% – до 34,571 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 9 місяців 2017 року становлять 32,07 мільярда гривень (92,8%), недоплата – 2,5 мільярда гривень.

У звіті зазначається, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 12,407 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-вересень поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем 2016 року до 64,317 мільярда кВт-год з 57,701 мільярда кВт-год. За звітний період частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії становить 56,6%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.