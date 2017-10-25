Сумні реалії: Держаудит оприлюднив результати ревізії "Нафтогазу"
Компанія ігнорує прийняті урядом рішення і, користуючись своїм монопольним становищем, не забезпечує теплокомуненерго газом.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", користуючись своїм монопольним становищем та недосконалістю чинного законодавства, не забезпечує виробників теплової енергії природним газом в обсязі понад 1 мільярда кубометрів. Про це заявила голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова на брифінгу, називаючи результати ревізії фінансово-господарської діяльності "Нафтогазу" та його дочірніх підприємств резонансними.
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"Компанія системно ігнорує прийняті урядом рішення і, користуючись своїм монопольним становищем та недосконалістю чинного законодавства, не забезпечує виробників теплової енергії природним газом в обсязі понад 1 мільярда кубометрів", - сказала вона, зазначивши, що це ставить під загрозу можливості підприємств забезпечувати споживачів теплом.
Також Гаврилова повідомила, що в 2016 році підприємства групи "Нафтогазу" знизили видобуток газу, тоді як приватні компанії за цей період збільшили видобуток в 9 разів, що говорить про зниження ефективності роботи компанії.
Крім того, голова аудиторської служби підкреслила, що компанія непомірно витрачає кошти на утримання свого апарату, ці витрати за період перевірки становлять 3 мільярди гривень та продовжують зростати.
"Нафтогаз" залишає у своєму розпорядженні близько 70% доходів, отриманих від "Газпрому" за послуги транзиту природного газу по території України, а не перераховує в повному обсязі "Укртрансгазу" як оператора газотранспортної системи", - додала Гаврилова.
Вона підкреслила, що сьогодні є питання, які потребують вирішення на законодавчому рівні, і служба вже поінформувала про результати аудиту Кабінет міністрів і безпосередньо "Нафтогаз".
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу та нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.