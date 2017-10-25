Сумні реалії: Держаудит оприлюднив результати ревізії "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", користуючись своїм монопольним становищем та недосконалістю чинного законодавства, не забезпечує виробників теплової енергії природним газом в обсязі понад 1 мільярда кубометрів. Про це заявила голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова на брифінгу, називаючи результати ревізії фінансово-господарської діяльності "Нафтогазу" та його дочірніх підприємств резонансними.

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"Компанія системно ігнорує прийняті урядом рішення і, користуючись своїм монопольним становищем та недосконалістю чинного законодавства, не забезпечує виробників теплової енергії природним газом в обсязі понад 1 мільярда кубометрів", - сказала вона, зазначивши, що це ставить під загрозу можливості підприємств забезпечувати споживачів теплом.

Також Гаврилова повідомила, що в 2016 році підприємства групи "Нафтогазу" знизили видобуток газу, тоді як приватні компанії за цей період збільшили видобуток в 9 разів, що говорить про зниження ефективності роботи компанії.

Крім того, голова аудиторської служби підкреслила, що компанія непомірно витрачає кошти на утримання свого апарату, ці витрати за період перевірки становлять 3 мільярди гривень та продовжують зростати.

"Нафтогаз" залишає у своєму розпорядженні близько 70% доходів, отриманих від "Газпрому" за послуги транзиту природного газу по території України, а не перераховує в повному обсязі "Укртрансгазу" як оператора газотранспортної системи", - додала Гаврилова.

Вона підкреслила, що сьогодні є питання, які потребують вирішення на законодавчому рівні, і служба вже поінформувала про результати аудиту Кабінет міністрів і безпосередньо "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу та нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.