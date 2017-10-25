Міненерговугілля хоче в листопаді створити "Національну вугільну компанію"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує на наступному засіданні уряду винести на розгляд проект статуту держпідприємства "Національна вугільна компанія", яка об'єднає в собі всі державні вугледобувні шахти, і після його прийняття протягом трьох тижнів створити це підприємство. Про це журналістам повідомив міністр енергетики Ігор Насалик.

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"На наступному Кабмін буде ухвалено статут "Національної вугільної компанії"... Я думаю, що ми її за три тижні створимо (після прийняття статуту – УНІАН)", - сказав він.

Міністр додав, що якщо буде виконано план реформування вугільної галузі, який раніше був узгоджений урядом, то наступного року не буде жодної збиткової державної шахти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Кабмін затвердив Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу через рік. Стратегія також передбачає створення єдиної Національної вугільної компанії", яка керуватиме держшахтами.

У середині серпня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що "Національна вугільна компанія" об'єднає 33 державні шахти, її створення дасть економію на рівні 1,5 мільярда гривень на рік.