Нафта продовжує дешевшати на даних із США

Світові ціни на нафту вранці в четвер знижуються, продовжуючи реагувати на несподіване зростання запасів сировини в США, свідчать дані торгів. Про це повідомляє Bin.ua.

Вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,12% - до 58,37 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,13% - до 52,11 долара за барель.

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Як повідомило в середу управління енергетичної інформації Міненерго країни, комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 20 жовтня, зросли на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2%, до 457,3 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, навпаки, зниження на 0,56%, або на 2,578 мільйона барелів, до 453,922 мільйона барелів.

Міненерго повідомило також і про зростання видобутку "чорного золота". За тиждень показник зріс на 13%, або на 1,101 мільйона барелів на добу, до 9,507 мільйона барелів на добу. При цьому в огляді повідомлялося про зниження запасів бензину і дистилятів. Стратегічний резерв у країні також знизився - на 0,3 мільйона барелів, до 671,4 мільйона барелів.