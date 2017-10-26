"Газпром" знову порушив умови контракту по транзиту газу – "Нафтогаз"

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» продовжує не виконувати умови контракту щодо забезпечення тиску газу в українській газотранспортній системі, що підриває стабільний транзит газу в країни Європейського Союзу, йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«За даними ПАТ «Укртрансгаз», з початку року недотримання «Газпромом» контрактних тисків (60-65 кгс/см2) було зафіксовано протягом 259 доби (88%) на точці входу газовимірювальній станції «Суджа» транзитних магістральних газопроводів в українську ГТС. В даний час тиск становить лише 55,8 кгс/см2 (при контрактному 60 кгс/см2)», - сказано в повідомленні.

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Наголошується, що «Нафтогаз» – відповідальний транзитний партнер ЄС і в повній мірі забезпечує надійне транспортування очікуваних європейськими замовниками обсягів природного газу за контрактом з «Газпромом». Однак аварійні ситуації на магістральних газопроводах РФ і нездатність «Газпрому» забезпечити контрактний тиск на російській стороні системи викликають побоювання щодо надійності подачі транзитного газу з Російської Федерації цієї зими.

«Дотримуючись принципів відкритості та прозорості, «Укртрансгаз» вкотре повідомив постійну моніторингову групу Європейської комісії про систематичні порушення «Газпромом» зобов'язань за контрактом на транзит природного газу через територію України, що ставить під загрозу забезпечення безперебійного транзиту до країн ЄС», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в цьому році обсяги транзиту російського газу через Україну знаходяться на дев'ятирічному максимумі. За 9 місяців цього року через територію України в країни ЄС і Молдови протранзитировано понад 70 млрд куб. м російського газу.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз України» заявляв про систематичні порушення «Газпромом» умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У «Нафтогазі» припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні через незадовільний стан у частині російської газотранспортної інфраструктури.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. У 2016 році транзит природного газу через українську ГТС зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.