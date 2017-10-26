Опалювальний сезон: Україна припинила закачування газу до сховищ та почала його відбір

Державна компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" сьогодні вранці припинила закачування природного газу в підземні сховища і перейшла в режим роботи, який передбачає тільки відбір "блакитного" палива для потреб опалювального сезону 2017-2018 років. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

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"Сьогодні вранці рівень закачування впав до нульового значення. До режиму закачування газу ми більше не повернемося. Виняток може бути зроблено лише в разі аномального потепління - тоді можливе короткострокове закачування газу. З сьогоднішнього дня підземні сховища будуть працювати лише в режимі відбору газу для потреб опалювального сезону", - зазначили в компанії.

Також у прес-службі повідомили, що на сьогодні активними споживачами газу стають теплокомуненерго, які виробляють теплову енергію.

Згідно з даними "Укртрансгазу", станом на 24 жовтня обсяг газу в підземних сховищах становив 16,969 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 мільярда кубометрів газу.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичення 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво "Нафтогазу України" запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо.

В результаті, до опалювального сезону 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.