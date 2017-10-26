Формула "Роттердам+" поки не використовувалася для розрахунку ціни на вугілля - Гройсман

Формула ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" ще жодного разу не використовувалася для розрахунку ціни на вугілля.

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Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході брифінгу.

"За тією інформацією, яку мені надає Мінпаливенерго, жодного разу цифри, які передбачає формула "Роттердам плюс", не були задіяні для розрахунку ціни вугілля в Україні. В даному випадку було багато розмов навколо цього, але вона не була впроваджена в реальності", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд не встановлює зазначену формулу, вона встановлюється незалежною комісією, яка не підпорядковується уряду. При цьому, за словами прем'єра, що стосується ціни на газ, яку регулює уряд, немає жодних підстав для її підвищення.

"Жодних підстав для підвищення тарифів немає. Відповідальність місцевої влади - оптимізувати свої витрати, щоб люди не платили більше", - сказав він.

Гройсман також запевнив, що в бюджеті буде передбачено достатньо коштів на субсидії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Разом з тим Гройсман неодноразово вимагав розібратися з доцільністю використання такої формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива до України.