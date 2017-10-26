Україна у вересні збільшила споживання газу та вугілля

Україна у вересні 2017 року збільшила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 4,8% - до 1,384 мільярда кубометрів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, порівняно з серпнем цього року споживання газу у вересні зросло на 6,9%.

Також Україна у вересні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,7% - до 3,7 мільйона тонн.

Повідомляється, що в порівнянні з серпнем цього року споживання вугілля у вересні скоротилося на 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Крім того, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.