Видобуток нафти в Сирії за час війни впав у 24 рази

Видобуток нафти в Сирії з початку військового конфлікту по теперішній час впала в 24 рази - з 385 тисяч барелів на добу, до 16 тисяч, видобуток газу скоротився в 1,6 рази – з 21 мільйона кубів на добу до 13,5 мільйона, повідомив в інтерв'ю РИА Новости міністр нафти та мінеральних ресурсів режиму Башара Асада Алі Ганем.

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Він зазначив, що повне виробництво Сирії було 385 тисяч барелів нафти до війни, і коли країна виробляла близько 21 мільйона кубометрів газу і 3 мільйони тонн фосфатів. Сьогодні виробництво перевищило 13,5 мільйона кубометрів газу, також Сирія видобуває близько 16 тисяч барелів нафти щодня.

Втрати нафтового сектора Сирії, за попередніми підрахунками, за період війни перевищили 68 мільярдів доларів, повідомив міністр.