Французький гігант Engie готовий допомогти Україні збільшити видобуток газу

Згідно з повідомленням на урядовому порталі, відповідні домовленості були озвучені під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з виконавчим директором Engie Ізабель Кошер.

Читайте такожФранцузька Engie вже поставила перші 3,9 мільйона кубів газу до України

"Ми зазначаємо амбіційність реформ, насамперед у нафтогазовому секторі, які заявляє ваш уряд. Наша мета в Україні - збільшувати місцеве виробництво газу, щоб Україна стала експортером і постачальником газу. І ми готові супроводжувати вашу країну на шляху реформ", - цитуються в повідомленні слова Кошер.

У повідомленні наголошується, що свого часу Engie була однією з перших компаній, яка почала процес доставки газу в Україну за західними напрямками і зараз забезпечує до 20% таких поставок. Ринок України є одним із стратегічних для компанії, і тепер керівництво енергогіганта вивчає можливості подальшого співробітництва з Києвом за проектами збільшення видобутку газу.

"Довгий час нафтогазова сфера була повністю закритою для інвесторів та компаній-партнерів). Після зміни політики держави та впровадження нових технологічних та інноваційних рішень, ми змогли змінити тренд. І наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб Україна перетворилася з країни-імпортера на незалежну країну. Для цього ми маємо бути відкритішими, змінити систему регуляції, залучати інвестиції і технології", - наводяться в повідомленні слова Гройсмана.

Він привітав рішення Engie взяти участь у розвитку нафтогазового комплексу України і підтримав думку виконавчого директора компанії про те, що забезпечення держави власними енергоресурсами - це питання енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками уряду, Україна за 5 років може стати експортером газу. Розвідані поклади палива становлять не менш 1 трильйона кубометрів, активно чинними є близько 100 свердловин. З 2016 року уряд поступово реалізує політику нарощування власного видобутку палива. З початку поточного року збільшення видобутку становить 3,7%.

Компанія Engie (колишня назва - GDF Suez) — велика французька енергетична і газова компанія зі штаб-квартирою в Парижі і річним оборотом близько 60 мільярдів євро. Основний власник компанії — уряд Франції (35,7%), у вільному обігу перебуває ще близько 57% акцій. Компанія здійснює діяльність у сфері генерації, передачі та постачання електроенергії, видобутку, транспортування і постачання природного газу, а також в області альтернативних джерел енергії. Нещодавно Engie відкрила в Україні дочірню компанію, завданням якої стане розвитку бізнесу материнської компанії на українському ринку.