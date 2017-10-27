В Україну прибула нова партія американського вугілля

У морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) прибула ще одна партія енергетичного вугілля з США в обсязі 75 тисяч тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний", 26 жовтня партію в 75 тисяч тонн для ПАТ "Центренерго" судно доставило Navious Galileo. Воно пришвартувалося до причалу №6.

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"На борту цього судна - 75 тисяч тонн вугілля. Вантаж прибув вночі, вранці почали розвантажувати. Планують закінчити за три-чотири доби", - уточнили в прес-службі.

Зазначається, що держпідприємство виконує умови договорів з вантажовласниками та доручення Міністерства інфраструктури України.

Перше судно з антрацитом із США прибуло до України 13 вересня. Менш ніж за 2 доби портовики розвантажили близько 62 тисяч тонн, які протягом 21 дня 875 вагонами були спрямовані на ТЕС ПАТ "Центренерго" за 21 день.

За словами в. о. директора порту Віталія Жуковського, загалом за 9 місяців поточного року на склади українських електростанцій вже відправлено 540 тисяч тонн антрациту.

"У жовтні підприємство планує пропрацювати ще два судна з антрацитом, загальним обсягом понад 200 тисяч тонн. Перевантажувальне устаткування і виробничі потужності працюють без зауважень. Я впевнений, що ніщо не завадить нам і надалі ефективно працювати", - зазначив Жуковський.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) завершило відправку першої партії американського вугілля на ТЕС "Центренерго", яка прибула до України 13 вересня на борту балкера Ocean Ambitious.

Наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту.