"Енергоатом" до кінця 2020 року завершить програму підвищення безпеки АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує до кінця 2020 року завершити виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КСППБ) енергоблоків АЕС, що дозволить значно знизити ймовірність аварії і, тим самим, збільшити безпека роботи атомних блоків.

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Про це під час брифінгу повідомили експерт з екологічних та соціальних питань Групи управління проектом КСППБ Людвіг Литвинський і керівник Групи Геннадій Сазонов.

"Первинно заплановані заходи (загалом - 1082) ми маємо закінчити не пізніше 31 грудня 2020 року. У нас для цього є всі передумови", - сказав Сазонов, додавши, що компанія вже реалізувала 644 з 1082 заходів.

"Таким чином, ми вже виконали 60% всієї програми. Окремий облік ми ведемо з додатковим заходам, які фінансуються виключно за рахунок коштів "Енергоатому". На сьогодні зареєстровано 196 таких заходів, 57 з яких повністю завершено. Це 29%", - зазначив керівник Групи.

За словами Литвинського, програма з підвищення безпеки передбачає заміну великої кількості обладнання на АЕС.

"З того моменту, коли проектувалися і будувалися ці блоки, у світі дуже сильно змінилася комп'ютерна техніка. Тому практично повністю на станціях змінюються інформаційно-обчислювальні системи. Вся комп'ютерна техніка, яка застаріла, підлягала заміні... Другий приклад: з часу проектування блоків значно посилилися вимоги до сейсмічної стійкості. Тому все обладнання було перекваліфіковано за сейсмічної стійкості, і воно змінювалося. Одне із заходів було спрямовано на дослідження сейсмічної обстановки на станції", - сказав він.

Також на станціях, за словами Литвинського, проводиться заміна систем радіаційного контролю.

"Дуже важливими елементами є Постфукусімскі заходи (заходи з посилення безпеки, які були проведені, виходячи з аналізу наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-Дайічі" в Японії в 2011 році – УНІАН). У цьому випадку було звернуто увагу на недостатню аварійне енергозабезпечення. Отже, нами був розширений парк обладнання для аварійного енергозабезпечення. Це - мобільні насоси, мобільні дизель-генератори та інше обладнання", - повідомив Литвинський, додавши, що в першу чергу заходи щодо підвищення безпеки були проведені на тих блоках, термін експлуатації яких був продовжений ще на 10 років.

Довідка УНІАН. Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків українських АЕС була затверджена постановою Кабінету міністрів наприкінці 2011 року. Ця програма фінансується за рахунок "Енергоатому" (800 мільйонів євро), ЄБРР (300 мільйонів євро) та Європейського співтовариства з атомної енергії, Euratom (також 300 мільйонів євро).