"Укрнафта" відновила видобуток нафти на Сумщині

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" відновила видобуток нафти на чотирьох родовищах в Сумській області, після отримання необхідних документів від Державної служби з питань праці. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Укрнафта" відновила видобуток на чотирьох родовищах в Сумській області. Компанія отримала гірничі відводи на Анастасьєвске, Артюховське, Коржевське і Липоводолинське родовища від Державної служби з питань праці", - повідомили в компанії, додавши, що річний видобуток на цих родовищах нафти та газового конденсату становить близько 240 тисяч тонн і природного газу – 130 мільйонів кубометрів.

Згідно з повідомленням, через кілька днів відновиться газопостачання населених пунктів, які залежать від роботи підрозділів компанії. У цей перелік потрапили с. Малі Бубни, Бацмани, Гришине і Локня Роменського району Сумської області.

"Укрнафта" активно працює з державними органами для того, щоб прискорити затвердження необхідних документів для інших п'яти родовищ і відновити видобуток вуглеводнів в середині листопада", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, цього року закінчився термін дії ліцензій на видобуток на дев'яти родовищах компанії. Через несвоєчасну видачу ліцензій Державною службою геології та надр "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток, в результаті чого компанія недоотримала близько 90 тисяч тонн нафти і конденсату і 70 мільйонів кубометрів газу. Також компанія недоотримала понад 1,3 мільярда гривень доходів, а держава - майже 430 мільйонів гривень податкових надходжень тільки від рентних платежів.

На початку вересня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості з підключенням Мін'юсту та Мінекології розробити правові шляхи вирішення проблеми відповідно до законодавства та з урахуванням інтересів держави. Також прем'єр закликав забезпечити прозору і чітку роботу Держгеонадр.

26 вересня в компанії повідомили про отримання 9 спецдозволів на надрокористування в Сумській і Львівській областях, які були продовжені на 20 років.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2016 році склала 68%, частка у загальному видобутку газу – 6,6%. Бурові управління "Укрнафти" мають 46 бурових установок, 1946 нафтових і 172 газових свердловин. Також компанія володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України".