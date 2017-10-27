Україна очікує рішення суду в Гаазі по захопленню РФ акваторії Чорного моря за 4 роки

Україна очікує винесення Міжнародним трибуналом при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі остаточного рішення за позовом проти Росії, в якому РФ звинувачується в порушенні суверенних прав нашої держави з-за захоплення Криму і прилеглих акваторій Чорного і Азовського морів, протягом найближчих трьох-чотирьох років.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Рішення арбітражу у справі очікується через 3-4 роки, воно є остаточним і юридично зобов'язуючою для сторін", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, однією з претензій України до РФ є захоплення російською стороною родовищ мінеральних ресурсів і видобуток нафти і газу на континентальному шельфі України в Чорному морі.

Також Росії будуть пред'явлені наступні претензії: узурпація прав на регулювання рибальства, незаконний вилов риби та недопущення українських риболовецьких компаній до морським акваторіям, прилеглим до Кримського півострова; незаконне блокування транзиту українських судів через Керченську протоку, узурпація навігаційних прав; будівництво газопроводу, лінії електропередачі та моста через Керченську протоку без згоди України; проведення досліджень археологічних та історичних об'єктів на дні Чорного моря без згоди України.

Згідно з повідомленням, українська сторона повинна до 19 лютого 2018 року надати в Міжнародний трибунал меморандум, який буде містити виклад обставин, на які спирається позиція нашої країни, а також їх юридичне обґрунтування.

"У свою чергу, Російська Федерація до 19 листопада 2018 року повинна буде представити свій контр-меморандум, який буде містити якісь заперечення з питань юрисдикції та/або прийнятності, відповідь на український меморандум, будь-які зустрічні вимоги і необхідні пояснення", - додали в міністерстві.

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Також у міністерстві відзначили, що зараз процесуальні документи, які подаються сторонами, носять конфіденційний характер.

Як повідомляв УНІАН, в результаті анексії Криму Росією в 2014 році українська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (наприклад, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці відповідно до Конвенції ООН по морському праву від 1982 року.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країни-агресора компенсувати понесені збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.